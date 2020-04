"Cette aide financière entre dans de la politique d’accompagnement et de soutien aux athlètes d’élite, dans les sports individuels, collectifs et handisport, ainsi que leurs entraîneurs, conformément aux dispositions du décret exécutif N 15-213 du 11 août 2015, fixant les modalités d’application des dispositions statuaires relatives au sport d’élite et de haut niveaux, et celles du décret exécutif N 06-297 du 2 septembre 2006, fixant le statut des entraîneurs" a encore précisé le MJS dans un communiqué sur sa page officielle Facebook.

Ces indemnités seront versées aux comptes des fédérations sportives nationales concernées, conformément aux procédures réglementaires en vigueur, d'après la même source. Les athlètes algérien s, toutes catégories et disciplines confondues, ont réalisé l’exploit de glaner 1152 médailles, dont 339 en or, souligne le MJS. Le MJS a profité de l'occasion pour réitérer ses félicitations aux athlètes, pour les gros efforts qu’ils ont fourni, pour honorer les couleurs nationales et rehausser le niveau du sport algérien, aussi bien dans les manifestations continentales que mondiales. Toujours selon la même source, "une cérémonie officielle sera organisée en l’honneur de ces athlètes, dès que la situation sanitaire le permettra", soit après le confinement imposé actuellement par la pandémie du nouveau Coronavirus.