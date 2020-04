Le sélectionneur du Nigeria Gernot Rohr, en fin de contrat en juin prochain a reconnu être en pourparlers avec sa Fédération pour une éventuelle prolongation de son contrat avec les Super Eagles.

« Je viens de recevoir une proposition de prolongation, mon contrat se termine le 30 juin.

On discute au sujet de mon avenir, je vais me pencher là-dessus «, a confié le technicien franco-allemand à la radio Europe 1, dont il est un des consultants. La semaine dernière, le président de la NFF, Amaju Pinnick, avait évoqué certains des points en négociation « Nous lui avons dit qu’il devait vivre au Nigeria.

Son salaire lui sera versé au naira (la monnaie nigériane, ndlr), avait déclaré le dirigeant de l'instance à Arise TV. S’il est en mesure de l’accepter, alors nous tomberons d’accord.

Il y a beaucoup d’entraîneurs qui veulent entraîner le Nigeria.» Qualifiés pour le Mondial 2018 en Russie et troisièmes de la CAN 2019, les Super Eagles sont en tête de leur groupe des éliminatoires de la CAN 2021 après deux victoires lors des deux premières journées.