Les différents équipements sportifs qui devaient être fournis à la sélection algérienne de football par son sponsor, Adidas, en prévision des matchs prévus aux dates Fifa de mars et juin 2020 ne lui parviendront finalement qu'au mois de septembre, a annoncé lundi la Fédération algérienne de la discipline (FAF), arguant des contraintes générées par la pandémie du nouveau Coronavirus.

Un ajournement qui cependant ne devrait pas affecter outre mesure le travail de la sélection nationale, car tous les matchs internationaux qui étaient prévus aux dates indiqués ont été également reportés, en raison de cette pandémie du COVID-19.

Par ailleurs, la FAF et l'équipementier Adidas «ont déjà commencé à travailler sur le modèle du maillot de la sélection nationale pour 2022», et qui selon la même source «devrait constituer une belle surprise pour les fans» des Verts.

Le contrat qui lie la FAF à Adidas a été signé en janvier 2019, et il court jusqu’en 2022. Le montant annuel de ses dotations s'élève à 1.927.000 euros, auxquelles s'ajoute une dotation de 2000 ballons par an, d’une va leur de 500.000 euros, sans compter les primes de performance, liées a l'atteinte des objectifs tracés.

Des primes auxquelles s'ajoutent les dividendes, issues de la vente de certains produits.

En plus de la sélection nationale (seniors/messieurs), ce contrat avec Adidas concerne toutes les autres sélections : féminines et jeunes catégories, ainsi que leurs différents staffs.