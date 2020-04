Outre l’Algérie, les quatre autres membres de l’UNAF, à savoir le Maroc, la Tunisie, la Libye et l’Egypte participent également à la réunion en visio-conférence.

La réunion est présidée par le Directeur régional de la division Associations de la FIFA pour l’Afrique et les Caraïbes, Veron Mosengo-Omba.

Pour rappel, la compétition est à l’arrêt depuis plusieurs semaines à cause du confinement et des mesures de prévention prises par les autorités publiques.

Un groupe de travail a été mis en place par les responsables du football national afin d'y trouver des solutions.