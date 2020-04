La Chine a lancé lundi la version internationale de la plate-forme d'enseignement en ligne XuetangX, qui figure parmi les premières plate-formes à offrir aux étudiants du monde entier des cours des universités chinoises.

Les cours sur la plate-forme seront disponibles et gratuits pour toutes les personnes dans le monde entier durant l'épidémie, a déclaré Wu Yan, un haut responsable du ministère de l'Education, lors d'une cérémonie de lancement à Pékin. Wang Shuaiguo, président du XuetangX, a indiqué que la plate-forme visait à mettre en commun des cours de haute qualité chinois et étrangers, et à offrir diverses formes d'enseignement en ligne, notamment des cours ouverts en ligne (MOOC), des cours en direct et bien d'autres encore.

Un total de 109 cours en chinois et en anglais ont été postés sur la plate-forme, et davantage de cours en plusieurs langues devraient être ajoutés. La décision de créer des plate-formes internationales d'enseignement en ligne a été prise précédemment lors d'une conférence vidéo organisée par le ministère, en vue de partager avec le monde les ressources éducatives chi noises de haute qualité.