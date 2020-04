L’accès sur la plateforme numérique E-Learning du site web de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira est désormais gratuit, dont 13 000 étudiants poursuivent leurs cours en ligne depuis plusieurs jours, a annoncé lundi le recteur de l’université Lotfi Mouni.

Lancés à distance depuis près de 20 jours, «les cours sont disponibles sous formes de documents mis dans des supports pédagogiques sur la plateforme Moodle pour permettre aux étudiants de les consulter ou d’interagir avec leurs enseignants», a expliqué à l’APS M. Mouni, estimant qu’avec cette gratuité, il y’aurait plus d’engouement pour les étudiants. Cette gratuité est rendue possible après un accord entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec celui des Télécommunication et de la Poste, selon les détails donnés par le même responsable. «Le nombre d’étudiants qui suivent actuellement leurs cours en ligne a atteint les 13 000, soit 60% au niveau de notre université», a tenu à préciser M. Mouni. Le recteur de l’université Akli Mohand Oulhadj a précisé en outre que 8011 d ocuments contenant des articles, des cours et des recherches destinés aux étudiants désirant les consulter pour élaborer leurs mémoires de fin d’études sont également accessible sur la même plateforme.

«Jusqu’à présent, la plateforme Moodle a mis à la disposition des étudiants 2011 cours issus des différentes facultés de l’Université», a précisé le recteur de l’Université à l’APS. L’enseignement à distance n’est pas nouveau pour l’université de Bouira, puisque plusieurs de ses facultés l’ont déjà adopté depuis septembre 2019. La reprise en ligne et à distance est une mesure décidée par le ministère de tutelle pour éviter la propagation de pandémie du Covid-19 dans les rangs de la communauté estudiantine.

M. Mouni a rappelé en outre que pour certains étudiants habitants dans des zones enclavées pourraient rejoindre une salle de l’université aménagée et dotée des équipements d’internet nécessaire. «Quelques bus de transport ont également été déployés pour assurer le transport pour cette frange», a-t-il réaffirmé. Par ailleurs, beaucoup d’étudiants ont salué cette facilité liée à la gratuité de l’accès sur la plateforme Moodle (E-Learning), la qualifiant de progrès pour l’université de Bouira. «Nous avons appris que les cours avaient repris depuis plusieurs jours dans notre université, moi per sonnellement, je les suis, surtout avec la gratuité de l’accès, la situation devient beaucoup mieux pour nous, ca nous facilite beaucoup les choses», ont avoué Koussaila et Wassim, deux étudiants en droit.