Le réseau social Facebook a dévoilé lundi une carte détaillant comté par comté le nombre de personnes présentant des symptômes du COVID-19 aux Etats-Unis. La carte qui sera mise à jour quotidiennement, est basée sur les données d'un sondage volontaire auprès des utilisateurs que Facebook mène avec des chercheurs de l'Université de Carnegie Mellon à Pittsburgh.

La carte dévoile les comtés à travers les Etats-Unis selon le pourcentage de personnes présentant des symptômes, en codant par couleur chaque région avec une nuance de rouge. Des nuances plus claires indiquent des pourcentages plus faibles de personnes présentant des symptômes, et un rouge foncé fait référence aux comtés avec 2,4% ou plus de la population signalant des symptômes de COVID-19.

Le fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a affirmé que cette carte pourrait donner aux responsables une meilleure idée sur la façon de distribuer leurs ressources. «Comprendre comment COVID-19 se propage est essentiel pour les gouvernements locaux et les responsables de la santé publique car ils allouent des ressources rares comme les respirateurs et les équipements de protection individuelle, et éventuellement pour décider quand il sera sûr de commencer à rouvrir différents endroits», a expliqué M. Zuckerberg dans un post sur Facebook. «Les chercheurs pensent que ces cartes d'enquête sur les symptômes peuvent être un outil important pour prendre ces décisions», a-t-il dit. M. Zuckerberg a ajouté que sa plate-forme, qui compte plus de deux milliards d'utilisateurs, est «particulièrement adaptée pour exécuter ces enquêtes». Facebook compte lancer des sondages similaires cette semaine à l'échelle mondiale pour créer des cartes fournissant des données de comptage en vue de mieux prédire la propagation du coronavirus.