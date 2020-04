xLa candidature pour les compétitions officielles et parallèles des 31èmes Journées Cinématographiques de Carthage (Jcc) est ouverte jusqu'au 15 août, rapporte le site Internet du festival.

L'appel à candidature est lancé à l'adresse des réalisateurs de longs et courts métrages d'Afrique et des pays arabes souhaitant participer aux Jcc 2020, prévues du 7 au 14 novembre, indique le site. Les Jcc ouvrent également la candidature pour les ateliers «Chabaka» pour la coproduction afro-arabe qui favorise aussi le réseautage avec d'autres pays du monde, et «Takmil» qui cible les projets d'auteurs africains et arabes en phase de finition. Créées en 1966, les Jcc sont une manifestation cinématographique annuelle d'envergure régionale qui oeuvre à offrir une visibilité aux films venus d'Afrique subsaharienne et de la région arabe, avec, depuis peu, une ouverture sur les cinémas du monde. En 2019, l'acteur et réalisateur algérien Lyes Salem avait décroché le Prix du meilleur acteur pour son rôle dans le film «Abou Leila» de Amine Sidi Boumediene.