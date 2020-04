Diverses activités culturelles sont animées virtuellement au niveau des établissements culturels de la wilaya d’Ouargla dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), a-t-on appris lundi des responsables locaux du secteur de la Culture.

Organisé sous le signe «Restez chez vous, le patrimoine est votre invité», le programme culturel, exceptionnellement virtuel cette année du fait de la propagation de la pandémie de Covid-19, propose, à travers les réseaux sociaux notamment Facebook, des conférences et communications animées par des spécialistes pour valoriser les potentialités culturelles de la région, en plus de présentations de sites et vestiges témoignant de l’histoire ancienne de la région, a indiqué le directeur de la Culture de la wilaya, Mokhtar Kermida.

Un bouquet de manifestations culturelles, scientifiques et récréatives, menées ces dernières années par la maison de la Culture «Moufdi Zakaria» d’Ouargla sera projeté de nouveau à la satisfaction des adeptes concernés par la préservation du legs culturel, a-t-il ajouté. Le même responsable a fait part, à ce titr e, de la diffusion à travers la page Facebook de la direction de la Culture, les multiples acquis obtenus pour la réhabilitation du patrimoine bâti de la wilaya, dont les opérations de classification des sites et biens urbanistiques, en plus de l’inscription, depuis le lancement, en 2009, de l’opération de recensement, de 48 sites historiques et 15 Ksour. Les diverses actions de restauration ayant ciblé les structures culturelles, les sites et monuments archéologiques et religieux de la wilaya, dont le musée communal (ex-saharien) d’Ouargla, la grande mosquée de Touggourt et la façade du ksar d’Ouargla, ont également été mises en exergue via le même support. Le directeur de la Culture a aussi fait état, dans le cadre du développement et de la préservation du patrimoine local et avec le concours des associations culturelles, de diverses études concernant des sites historiques et culturels, dont «Dar El-Cadi» au vieux ksar d’Ouargla et la vieille mosquée «Mestaoua» à Touggourt. Le secteur entend lancer prochainement de nouvelles opérations de réhabilitation de sites historiques, dont l’antique ville de Sedrata (15 km Ouest d’Ouargla), dont une grande partie est ensevelie sous le sable, le site historique «place Citroën» à Touggourt et Bordj (Fort) Devicque à Touggourt (160 km Nord d’Ouargla)