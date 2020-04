L'épidémie de COVID-19 a fait 20.265 décès en France depuis le 1er mars, selon le dernier bilan communiqué lundi par le directeur général de la Santé du ministère français des Solidarités et de la Sante, Jérôme Salomon.

Il y a 12.513 décès en milieu hospitalier et 7.752 décès en Ehpad, a-t-il précisé.

«L'épidémie de coronavirus a tué davantage que les épidémies saisonnières (...) et que la canicule de 2003 qui avait entraîné 19.500 décès», a regretté M. Salomon. Le nombre de personnes hospitalisées est en recul ce lundi (-26 patients).

«Il y a une baisse, qui est très faible, la décrue est très lente (...) avec un très haut plateau», a indiqué M. Salomon.

Le taux R0 (degré de contamination) est passé sous le chiffre de 1, c'est à dire que chaque personne malade contamine moins d'une personne autour d'elle, contre 3 au début de l'épidémie, a expliqué le directeur général de la santé.

Le nombre de patients en réanimation a également baissé pour la douzième journée consécutive, avec 5.683 patients ce lundi contre 5.744 la veille.

Au total, 114.657 cas confirmés ont été détect és sur l'ensemble du territoire.