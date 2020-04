Les Etats-Unis ont enregistré lundi 1.433 décès dus au coronavirus en 24 heures, en baisse par rapport à la veille, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Ce bilan journalier porte à 42.094 le nombre total de décès recensés depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis, pays officiellement le plus endeuillé au monde par le Covid-19. La première puissance économique compte désormais plus de 784.000 personnes infectées par le virus, selon le comptage, actualisé en continu. Quelque 72.000 personnes sont déclarées guéries. New York est l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis, même s'il semble que l'Etat ait surmonté le pire de la crise. 478 morts y ont été enregistrés en 24 heures a annoncé lundi son gouverneur, Andrew Cuomo, le bilan le plus bas en plus de deux semaines.