Un total de 170.261 personnes ont succombé à la maladie en date de lundi 22H40 heure locale (mardi 03H40 GMT), parmi les 2.475.841 cas à travers le monde, selon les statistiques du CSSE.

Les Etats-Unis ont enregistré le plus grand nombre de décès avec 42.295, tandis que celui des cas d'infection s'est élevé à 786.600.

L'Italie a enregistré 24.114 décès, l'Espagne 20.852 et la France aussi plus de 20.000, selon la même source. L'Italie, épicentre de la pandémie en Europe, a affiché lundi pour la première fois une baisse du nombre de cas d'infection depuis l'apparition du COVID-19 dans le pays, et l'Espagne a également signalé son plus petit nombre de décès en un seul jour depuis les quatre dernières semaines. L'Etat américain de New York, épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, a lancé lundi une campagne de tests de détection des anticorps du COVID-19 de grande envergure afin de découvrir da ns quelle proportion sa population a été infectée par le virus.

Le président américain Donald Trump a tweeté lundi qu'il signerait un décret suspendant temporairement l'immigration vers les Etats-Unis. Cette décision, selon M. Trump, a été prise en raison de la pandémie et de «la nécessité de protéger les emplois» des Américains.