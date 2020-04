La première personne guérie du coronavirus (Covid-19) dans la wilaya de Bechar a quitté dimanche l'hôpital de référence dédié à la prise en charge des patients atteints du nouveau coronavirus (Covid-19), à savoir la clinique algéro-cubaine d’ophtalmologie de Bechar.

Hadj Bendhina (62 ans) a exprimé à la presse ses remerciements vis-à-vis du personnel médical et paramédical exerçant dans cet établissement de santé pour les efforts considérables déployés pour soigner les malades et la prise en charge dont il a fait l’objet durant 19 jours. "J’ai été très bien soigné et pris en charge, tant par les personnels médicaux et paramédicaux que par les autres personnels de cette clinique", a affirmé M.Bendhina, avant d’appeler les citoyens à éviter de propager les rumeurs et les préjugés sur les personnes infectées par le coronavirus, et à appliquer les mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus.