Nommé entraîneur de Lille en 1998 alors que le club était en deuxième division, le Franco-bosniaque avait réussi à faire accéder le club en Ligue 1 la saison d’après, permettant aux supporters lillois de retrouver l'espoir.

Lors de la première saison du LOSC en Ligue 1, Halilhodzic a qualifié le club pour la Ligue des champions, une première dans l’histoire de Lille, grâce à la troisième place décrochée en championnat. D’ailleurs, le club avait une bonne prestation, surtout en faisant sortir le solide club de Parme au 3e tour de qualification pour accéder à la phase de groupes. Le club occupera d’ailleurs la troisième place dans un groupe difficile, composé de Manchester United, La Corogne et l’Olympiakos. Il faut rappeler que Va hid Halilhodzic avait conduit la sélection algérienne à la phase finale de la coupe du Monde au Brésil et s’est qualifié au second tour après deux succès contre la Corée du Sud et la Russie, contre une défaite face à la Belgique. Les coéquipiers du buteur Islam Slimani avaient été éliminés, difficilement, par l’Allemagne (2-1), au second tour. Le technicien bosniaque est actuellement le sélectionneur du Maroc.