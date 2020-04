L'international algérien du Milan AC (Serie A), Ismaël Bennacer, est attendu, au plus tard ce lundi en Italie, pour la reprise des entraînements avec son club, a rapporté Sky Sport Italie.

Le champion d’Afrique algérien est concerné par cette directive au même titre que 12 autres de ses coéquipiers qui avaient quitté le territoire italien à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19), a ajouté la même source.

Confinée depuis plus d’un mois à cause du coronavirus, l'Italie envisage son déconfinement dans les prochains jours. Il en est de même pour les clubs de football qui commence à préparer la reprise des activités.

Le Milan AC envisage pour le moment une reprise de l’entraînement au début du mois de mai.

Toutefois, les joueurs partis doivent d’abord passer par l’étape de la quarantaine où ils passeront 14 jours en confinement sur le sol italien.

Après cette étape, ils pourront côtoyer leurs coéquipiers. Bennacer, 22 ans, avait rejoint le Milan AC en août 2019 pour un contrat de quatre années, en provenance d’Empoli FC. Son contrat s’élève à 16 millions d' euros. Avant l’arrêt total des compétitions, le Milan AC était classé 7e en Série A, avec 36 points en 26 matchs, loin derrière le leader, la Juventus 63 pts.