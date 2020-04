Cette 2e édition de don de sang, organisée par l’ONJSA en collaboration avec l’Agence nationale du sang (ANS) et l’OCO, a été dictée par la pandémie du Covid-19.

Elle est programmée jeudi de 9h30 à 13h00 et sera ouverte à l’ensemble des acteurs du mouvement sportif algérien, mais aussi à touts les acteurs de la société civile (syndicat, associations, organisations ..etc), a indiqué un communiqué de l’ONJSA.

"Cette 2e édition devait avoir lieu au mois de Ramadhan, comme l’année dernière, mais vu le contexte actuel et la situation sanitaire dans le pays à cause du coronavirus, il a été décidé d’avancer l’opération et répondre à l’appel incessant de nos hôpitaux qui souffrent d’un manque crucial de sang", a déclaré à l’APS, le président de l’ONJSA, Youcef Tazir. Le prélèvement se fera dans la grande salle de la Coupole qui sera équipée d’un nombre déterminer de fauteuils pour l’opération et sera chapeautée par les médecins de l’ANS, habitués à ce travail.

"L’enceinte de la Coupole du l’OCO répond à toutes les conditions de sécurité exigées pour ce genre d’opération et l’ONJSA et l’ANS assureront le total respect de ses mesures de sécurité sanitaire, avec le respect strict des distances barrières et des règles d’hygiène et de distanciation sociale, tel que recommandé par les autorités sanitaires", a indiqué le président de l’ONJSA.

Une fois l’opération terminée, l’Agence nationale du sang (ANS), habituée à ce genre d’activité, sera chargée d’acheminer la collecte vers les hôpitaux et les centres hospitaliers et contribuer un peu soit-il à lutter contre la pandémie.

"Nous souhaitons que notre appel soit entendu par tous, car nous comptons sur une forte participation, comme il est de coutume chez nous dans ce genre de geste humanitaire.

Contribuer à aider nos malades et essayer de sauver des vies, surtout dans le contexte actuel où il faut être unis et solidaire. Ensemble, nous vaincrons cette pandémie", a conclu Youcef Tazir qui a tenu à rendre hommage à la direction de l’Office du Complexe olympique et l’ANS pour leur louable contribution.