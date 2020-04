Respiration sifflante, toux, gêne respiratoire, des symptômes bien connus des personnes asthmatiques. Heureusement, des traitements existent. Le point sur les voies thérapeutiques avec Chantal Raherison-Semjen et Cécile Rochefort-Morel, pneumologues aux Centres Hospitaliers Universitaires de Bordeaux et de Rennes.

4,15 millions de personnes souffrent d'asthme*, soit 6,7% de la population. Cette maladie inflammatoire chronique (elle dure toute la vie) se déclenche chez des patients qui ont des prédispositions génétiques dans un environnement défavorable. Chez les personnes asthmatiques, les bronches sont plus étroites que la moyenne. Certains facteurs dits « déclenchants » provoquent une crise d'asthme et rétrécissent encore davantage ces bronches. Il peut s'agir par exemple de la fumée de tabac, d'un allergène, de l'inhalation de produit chimique, de contact avec des moisissures ou de la poussière, ou d'un exercice physique. L'air passe alors difficilement : le patient a des difficultés à inspirer et surtout expirer l'air, sa respiration est sifflante et s'accompagne parfois de toux. Si la maladie ne se guérit pas, il existe néanmoins deux types de traitements bien distincts pour soulager les patients : le traitement de fond, qui vise à réduire la fréquence et l'intensité des crises et les traitements de la crise elle-même.

UN BRONCHODILATATEUR POUR STOPPER LA CRISE

Une crise d'asthme peut devenir angoissante pour les patients qui manquent d'air et se sentent oppressés. Si elle s'aggrave, elle peut même devenir une urgence. Heureusement, tous les patients suivis portent sur eux en permanence un bronchodilatateur. « Ce petit inhalateur agit rapidement pour redilater les bronches et permettre au malade de respirer normalement », explique le Docteur Cécile Rochefort-Morel, pneumologue au Centre Hospitalier Universitaire(CHU) de Rennes.

AGIR DANS LA DURÉE POUR ÉVITER LES CRISES

Pour éviter les crises, deux types de traitements principaux sont proposés : les corticoïdes ou les bronchodilatateurs de longue durée d'action. «Les corticoïdes peuvent être pris par voie inhalée (spray ou poudre sèche) ou par voie orale pour un asthme sévère », détaille la pneumologue. La deuxième stratégie thérapeutique se concentre sur les bronchodilatateurs de longue durée d'action (12 heures, contrairement à ceux utilisés en cas de crise). Ce qui convient à un patient ne conviendra pas nécessairement à l'autre, le traitement doit être adapté : « l'asthme a des phénotypes (manifestations physiques d'une maladie, ndlr) différents, ce qui demande de faire de la médecine personnalisée », précise le Professeur Chantal Raherison-Semjen, pneumologue responsable de l'unité de pneumologie ambulatoire au CHU de Bordeaux.

Autre option, la biothérapie, qui s'adresse aux asthmatiques allergiques sévères, dont les crises sont déclenchées par contact avec un allergène (pollen, poils d'animaux, moisissures, poussière...). Elle consiste à injecter au patient un anticorps monoclonal qui agit à l'origine de l'inflammation et de la réaction allergique.

BIEN CONNAÎTRE SA MALADIE

Les traitements ne sont pas tous médicamenteux. D'autres mesures peuvent améliorer la vie des patients. En premier lieu, il s'agit de bien connaître leur maladie pour mieux la gérer grâce à des ateliers d'éducation thérapeutique: « les patients apprennent ce qu'est la maladie, à quoi servent les médicaments, à quoi on reconnaît une crise », liste le Docteur Rochefort-Morel. L'objectif ? Eviter les facteurs de risque et savoir réagir dans les situations difficiles. Dans la même logique, la réhabilitation respiratoire se base sur une évaluation approfondie de l'état de santé du malade pour le réentraîner à l'effort et lui apprendre à gérer sa respiration. « Lorsque les crises sont déclenchées par un allergène, il faut s'efforcer de retirer l'élément allergisant de l'environnement, par exemple en supprimant les animaux de la maison ou en nettoyant suffisamment son domicile », souligne Chantal Raherison-Semjen. « Les conseillers médicaux en environnement intérieur peuvent aider à cela en effectuant un diagnostic du domicile et en prodiguant des conseils personnalisés », poursuit la spécialiste. Ces professionnels de la santé et de l'environnement interviennent sur prescription du médecin pour guider les patients. Ils établissent le bilan du mode de vie du patient et des facteurs déclenchants présents au domicile pour les supprimer et ainsi améliorer sa qualité de vie.

DES PISTES DE RECHERCHE

Médicamenteuse ou non, la prise en charge a beaucoup évolué depuis 20 ans et continue de faire l'objet de recherches. Des études tentent d'évaluer l'efficacité et les possibles effets secondaires de la thermoplastie, « une technique qui consiste à diminuer l'épaisseur du muscle qui entoure les bronches chez des personnes chez qui il est surdéveloppé », explique la pneumologue de Bordeaux. De manière moins spécifique, les chercheurs se focalisent sur les traitements de fond déjà connus pour essayer de réduire la fréquence d'administration (deux fois par jour actuellement). « Cela améliorerait l'observance et diminuerait la lourdeur pour les patients », indique le docteur Rochefort-Morel. A la clé, un meilleur contrôle de la maladie, moins de crise, et donc plus de confort pour les patients.