Les Etats-Unis ont franchi dimanche la barre des 40.000 morts du nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, et dénombrent désormais près de 17.000 décès de plus que l'Italie, deuxième pays le plus endeuillé au monde.

Au total, les Etats-Unis déplorent 40.585 morts liées la maladie. La barre des 30.000 décès avait été franchie jeudi. Le bilan des décès enregistrés aux Etats-Unis a été alourdi ces derniers jours par la prise en compte par certaines localités des morts "probablement liées" au Covid-19, mais qui n'avaient pas été initialement comptabilisées comme tel.

La ville de New York, épicentre de l'épidémie américaine, a ainsi annoncé jeudi ajouter à son bilan plus de 3.700 morts "probables" du coronavirus.

La première puissance mondiale recense par ailleurs plus de 740.000 cas officiellement déclarés, toujours selon l'université, qui actualise ses données en continu.

Quelque 67.000 personnes sont déclarées guéries.

"A l'échelle nationale, nous avons réalisé plus de quatre millions de test" au Covid-19, a affirmé samedi le président américain Donald Trump, qui souligne qu 'il s'agit du plus grand nombre de tests réalisés par un pays.



France 395 décès en 24 heures, près de 20.000 au total

L'épidémie de Covid-19 a fait près de 20.000 morts en France, soit 395 de plus en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés et en réanimation poursuit sa lente décrue, a annoncé dimanche le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Au total, l'épidémie a fait 19.718 morts dans le pays depuis début mars, dont 12.069 décès dans les hôpitaux (+227) et 7.649 (+168) dans les maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux, a précisé M. Salomon lors d'une conférence de presse. Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 s'élevait dimanche à 30.610, avec un solde en légère baisse de 29. Parmi ceux-ci, 5.744 patients dans un état grave étaient hospitalisés en réanimation, soit 89 de moins par rapport à vendredi. Il s'agit du onzième jour consécutif de baisse nette du nombre de patients en réanimation et du 5e jour de baisse consécutif des hospitalisés.

Ces chiffres, traduisent la poursuite d'une "très lente décrue épidémique, mais le nombre de personnes hospitalisées reste très élevé", a souligné le responsable.

"Le confinement, grâce à vos efforts à tous, est efficace, il freine fortement l'épidémie", a-t-il estimé, appelant à ne pas relâcher ces efforts. Le Premier ministre Edouard Philippe a de son côté prévenu que les Français ne retrouveraient "pas tout de suite et probablement pas avant longtemps" leur "vie d'avant" l'épidémie. "Nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire", même si "la situation s'améliore progressivement, lentement mais sûrement", a-t-il souligné lors de la même conférence de presse. La France, quatrième pays au monde le plus touché en termes de morts, après les Etats-Unis, l'Italie et l'Espagne, envisage un déconfinement progressif à partir du 11 mai.

France: objectif de 500.000 tests par semaine pour les malades et leurs contacts

L'objectif du gouvernement français est de pouvoir réaliser à partir du déconfinement 500.000 tests par semaine pour les personnes présentant des symptômes et celles ayant été en contact avec un malade du Covid-19, a indiqué dimanche le ministre de la Santé. Après le 11 mai, "si vous êtes porteur de symptômes (...) et que vous voulez savoir si vous êtes malade, ou si vous avez été en contact rapproché d'une personne dont on sait qu'elle est malade, vous pouvez, vous devrez bénéficier de ce test virologique", a assuré Olivier Véran, lors d'une conférence de presse à Matignon. Ces tests sont un des piliers de la politique de déconfinement, permettant aux personnes contaminées d'être isolées et ainsi de limiter la propagation de l'épidémie au sein de la population, en cassant les chaînes de transmission. Lors de son allocution télévisée lundi dernier, le président de la Français avait évoqué ces tests pour les personnes "présentant des symptômes", mais pas pour les personnes ayant été en contact avec des malades identifiés. Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a dep uis plaidé pour que ces personnes asymptomatiques craignant d'avoir été contaminées puissent être testées. Pour que tous ces tests puissent être réalisés, les capacités du système de santé vont devoir encore être augmentées. "500.000, c'est le nombre de tests par semaine que nous souhaitons être en mesure de faire au moment du déconfinement le 11 mai", a précisé Olivier Véran, précisant que pour l'instant environ 25.000 tests sont réalisés chaque jour, un chiffre "probablement encore un peu sous évalué".

Même si la logistique est "complexe", "le gouvernement est très mobilisé pour réussir cet objectif de 500.000 tests par semaine d'ici au 11 mai", a-t-il ajouté, indiquant que ces tests pourraient être réalisés dans les laboratoires de ville, les hôpitaux, mais aussi en "drive" sur des parkings.