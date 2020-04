La capitale chinoise Pékin, va procéder à des tests d'acide nucléique obligatoires sur huit catégories de personnes, a annoncé dimanche le porte-parole de la Commission municipale de la santé, Gao Xiaojun.. Selon le porte-parole, cité par l'agence Chine Nouvelle, les tests d'acide nucléique seront obligatoires pour les patients atteints de Covid-19 et ceux qui ont des antécédents de contacts étroits avec les patients, ceux ayant un besoin urgent d'hospitalisation, les visiteurs entrant par les douanes de Pékin, les personnes récemment rentrées de Wuhan, les employés du gouvernement qui ont fait des voyages en dehors de la capitale, et les étudiants des classes de fin d'études dans les collèges et lycées à leur retour à Pékin. M. Gao a expliqué que ces mesures seraient ajustées selon l'évolution de la situation épidémique. Le nombre des établissements sanitaires ch argés des tests d'acide nucléique à Pékin, est passé de 17 à 50, selon le porte-parole, " e qui permettra de répondre aux besoins de la population".