La communauté internationale doit soutenir l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans ses efforts de lutte contre le COVID-19, a déclaré dimanche le ministre russe de la Santé Mikhaïl Mourachko, au cours d'une vidéoconférence des ministres de la Santé du G20.

"Aujourd'hui, il est très important de mener des échanges sur les pratiques des différents pays pour surmonter les conséquences négatives du COVID-19. Et dans cette perspective, le rôle central de l'OMS est capital", a indiqué M. Mourachko.

La situation pandémique actuelle constitue pour tous les pays une occasion de réfléchir à des mesures susceptibles de moderniser leur système de santé afin d'être plus à même de relever ce genre de défis, a-t-il ajouté.

"Je voudrais en tirer trois conclusions. Premièrement, il faut soutenir les efforts de l'OMS. Deuxièmement, il faut réfléchir à la nécessité d'améliorer les mécanismes de réponse mondiaux, afin de pouvoir relever les défis posés par les maladies infectieuses.

Et troisièmement, il faut réfléchir à l'enjeu mondial que représente la disponibilité et l 'acquisition des produits médicaux, ainsi qu'aux mécanismes de réglementation et aux procédures de contrôle qualité de ces produits", a précisé le ministre. Dimanche, la Russie a enregistré un nouveau record journalier de 6.060 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures, portant le nombre total de cas confirmés à 42.853 dans le pays.