Le nombre de décès liés à la pandémie de COVID-19 sur le continent africain a atteint 1.080, tandis que le nombre de cas confirmés s'élevait à 21.317 dimanche, a annoncé le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Le CDC Afrique, une agence spécialisée de la Commission de l'Union africaine (UA), a révélé dimanche dans son dernier point d'information que le nombre de cas confirmés de COVID-19 sur le continent était passé de 20.270 samedi à 21.317 dimanche après-midi.

Le virus s'est jusqu'à présent propagé dans 52 pays africains, selon le CDC Afrique. Les chiffres publiés par cette agence montrent également que les pays africains les plus touchés par le COVID-19 sont l'Egypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Maroc.

Le nombre de décès dus au COVID-19 sur le continent africain est également passé de 1.025 samedi à 1.080 dimanche après-midi, a indiqué le CDC Afrique.

Il a en outre déclaré que quelque 5.203 personnes infectées s'étaient déjà rétablies.

Le CDC Afrique a souligné que l'Afrique du Nord était la région la plus touchée du contin ent, tant en termes de cas confirmés que de nombre de décès. John Nkengasong, directeur du CDC Afrique, a indiqué vendredi lors d'une conférence de presse virtuelle qu'il était crucial de renforcer les mesures de précaution à travers le continent afin de stopper la propagation du virus.

"Les restrictions sur les déplacements imposées par tous les pays peuvent être gênantes et avoir des conséquences socio-économiques, mais les gains à long terme sont incomparables.

Cela sauvera des vies, et aidera à mettre fin à cette pandémie dans les plus brefs délais", a souligné le directeur du CDC Afrique.