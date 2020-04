Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le décaissement de 650,4 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 886,2 millions de dollars américains en faveur de la Côte d'Ivoire pour faire face à la pandémie de COVID-19, selon un communiqué du FMI.

Selon le communiqué, le conseil d'administration du FMI a approuvé vendredi "un décaissement au titre de la Facilité rapide de crédit (FRC) équivalent à 216,8 million de DTS, soit environ 295,4 millions de dollars américains et un décaissement au titre de l'Instrument de financement rapide (IFR) équivalent à 433,6 millions de DTS, soit environ 590,8 millions de dollars américains pour aider la Côte d'Ivoire à répondre aux besoins urgents de financement de sa balance des paiements causés par la pandémie de COVID-19".

La Côte d'Ivoire comptait vendredi 742 cas confirmés de maladie à coronavirus dont 220 guéris et six décès. "Les perspectives économiques de 2020 vont considérablement se détériorer dû au ralentissement abrupt de l'activité économique chez les partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire, au choc négatif su r la confiance des investisseurs et à l'impact économique négatif des mesures nécessaires mises en ouvre par les autorités pour empêcher la propagation de la pandémie", prédit le FMI.

Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a indiqué que "le taux de croissance estimé à 7,6% pour l'année 2020 serait réduit à 3,6% dans l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie à fin juin". Pour faire face à la pandémie, le gouvernement a pris des mesures fortes de distanciation sociale et de confinement et un plan médical d'urgence mis en oeuvre avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).