Le secteur de la construction dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient (Mena) fera face à un ralentissement en 2020, suite aux conséquences de la flambée des cas de Covid-19 dans la région et à la chute des prix du pétrole, selon un rapport d"analyse de la société GlobalData.

La prévision de croissance du secteur de la de construction a été révisée à la baisse (-0,8%), par rapport à la projection précédente qui prévoyait une croissance de 1,4% à la mi-mars, selon les auteurs du rapport.

Yasmine Ghozzi, économiste chez GlobalData, a déclaré: "Les pays dépendants du pétrole et du gaz seront confrontés à des difficultés de financement étant donné la baisse des prix du pétrole, ce qui aura un impact négatif sur l'investissement dans les grands projets de développement financés par les pouvoirs publics." "Bien qu'un accord historique sur les réductions de production ait été conclu le 12 avril entre les membres de l’Opep et les principaux alliés producteurs de pétrole pour réduire la production de 9,7 millions de barils par jour, les prix du pétrole devraient rester à des niveaux bas étant donné la forte baisse de la demande mondiale", a déclaré Ghozzi.

Alors que l'Arabie saoudite maintient toujours son élan dans le programme des énergies renouvelables et qu'Aramco lance des appels d'offres pour des travaux de construction offshore, d'autres parties du CCG, notamment le Qatar, Oman et le Koweït, révisent leurs dépenses et leurs pipelines de construction.

Ghozzi a déclaré: "Le ministère des Finances émirati a également ordonné une réduction de 50% des dépenses en capital et a appelé à un gel des nouveaux projets de construction publics".

"En dehors du CCG, le gouvernement irakien a annoncé que la pandémie de Covid-19 constitue un cas de force majeure pour tous les projets et contrats, créant une incertitude dans le secteur de la construction en Irak", a-t-il ajouté.

La même responsable a souligné qu'en Afrique du Nord, l'épidémie menace de dévaster l'industrie touristique égyptienne de 12,5 milliards de dollars par an, qui représente 12% du PIB.

"Cela aura probablement un impact sévère sur les travaux des bâtiments commerciaux, car les plans d'investissement dans le secteur hôtelier devraient être arrêtés, voire annulés", a-t-elle ajouté.