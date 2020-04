Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a présidé samedi une réunion de concertation avec les représentants du patronat et des cadres du ministère, consacrée au débat des difficultés et des retombées de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué un communiqué du ministère.

"En application des instructions de Monsieur le Premier ministre relatives à la tenue de concertations avec les différents patronats activant dans le secteur économique, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, a présidé samedi au siège du ministère une réunion de concertation avec les représentants des patronats et des cadres du ministère pour débattre des retombées économiques de la pandémie du nouveau coronavirus, notamment dans le volet financier, ainsi que son impact sur les travailleurs, les dettes et les redevances", ajoute le communiqué.

Les participants à la réunion ont également évoqué les moyens de relancer les chantiers de constructions et de préserver l'outil national de pro duction et de réalisation après la sortie de la crise sanitaire, précise le même source.

Le Premier ministre, Abdbelaziz Djerad, avait instruit récemment les membres du Gouvernement de lancer des concertations sectorielles avec les organisations patronales et les syndicats pour évaluer et contenir l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’entreprise, l'outil de production et la vie économique.

Dans une correspondance, le Premier ministre avait instruit, mardi, les membres du gouvernement de "procéder, en application des instructions du Président de la République, chacun dans son domaine d’activité, à une consultation avec les organisations patronales et les syndicats des travailleurs activant dans le monde économique, autour de la problématique de l’atténuation des effets induits par les mesures de prévention et de lutte contre le Coronavirus, prises par l’Etat"