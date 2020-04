Ce programme d’urgence permet d’approvisionner les communes, ayant souffert depuis quatre jours de cette panne, en eau potable à partir du barrage de Beni Bahdel (Tlemcen) en s’appuyant sur un système de distribution d’une moyenne d'une (1) fois tous les trois jours. Une alternative, qui permet d’acheminer ce précieux liquide aux robinets des citoyens. Une dotation de 20.000 mètres cubes d’eau/jour sera fournie à partir du barrage de Béni Bahdel, a indiqué le même responsable, faisant savoir que la wilaya de Sidi Bel- Abbes bénéficiait, dans des conditions normales, de 75.000 mètres cubes/jour à partir du barrage de Sid El Abdelli, ce qui a réduit la moyenne de distribution pour un ratio d'une fois tous les trois jours.

En ce qui concerne les travaux de réparation de la panne ayant touché les transformateurs électriques et causé un arrêt total de la station de pompage de Sidi El Abdelli, Khaled Belabbes a révélé que la Direction générale de l’Algérienne des eaux (ADE) a eu recours à une entreprise privée hautement qualifiée en matière de réparation des grandes pannes des transformateurs d’énergie électrique.

Cette dernière a déjà entamé les travaux au niveau de la station de pompage endommagée, a-t-il dit, faisant observer que cet ouvrage hydraulique (barrage) est l’une des principales sources d’approvisionnement en eau potable de la wilaya et que cette opération de réparation risque de durer plusieurs jours.

Les équipes de maintenance relevant de l’unité de l’ADE de Sidi Bel-Abbes étaient intervenues, depuis le 14 avril dernier, renforcées par des agents de la société de distribution d’électricité et du gaz pour réparer cette panne au niveau de la station de pompage de production du barrage Sidi El Abdelli, sauf que cette panne ayant touché les installations électriques générant une panne générale, a poussé les responsables à recourir à une entreprise privée pour accélérer le rythme des travaux et permettre un retour de l’eau potable dans les robinets des ménages de façon normale et dans les meilleurs délais possibles, a-t-on précisé de même source.