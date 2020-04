Des artisanes de la wilaya de Relizane ont confectionné plus d'un (1) million de bavettes de protection au profit de plusieurs secteurs pour soutenir les efforts de prévention contre la propagation de l'épidémie du Covid-19, a-t-on appris samedi des initiateurs.

Fadéla, une artisane a doté son atelier de couture, situé au centre-ville de Relizane, d’importants moyens et l'a mis à la disposition d'artisanes affiliées à la chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya qui ont confectionné plus de 1 million de masques de protection durant les trois dernières semaines, a-t-on indiqué.

Pas moins de 17 artisanes de différentes régions de la wilaya, en plus d'adhérentes à l’association des ulémas musulmans algériens activant à domicile, ont participé à cette opération après la fourniture, par des bienfaiteurs, de la matière première encourageant cette initiative.

L'initiatrice de cette opération a souligné que la plus importante quantité de bavettes a été donnée à plusieurs secteurs dont les services sanitaires, les corps de sécurité et autres secteur s de la wilaya.

L'initiative a porté aussi sur la confection de tenues de protection de ceux qui sont dans premiers rangs dans la lutte contre le coronavirus.

D’autres fournitures seront confectionnées en cas de disponibilité de tissus et de la première matière, a-t-on fait savoir.

Plusieurs femmes artisanes ont exprimé leur fierté de contribuer à cette initiative noble pour faire face contre cette pandémie, tout en affirmant leur mobilisation au service du pays.