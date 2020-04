Au moins 52 véhicules ont été mis en fourrière et 52 personnes verbalisées à El Tarf pour violation des mesures de confinement sanitaires décrétées dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué samedi le chargé de la communication à la sûreté de wilaya le commissaire principal Mohamed Karim Labidi.

Depuis l’application de ces mesures, le 5 avril courant à ce jour, a-t-il dit, 52 personnes sur un total de 285 soumises à la vérification de l’identité se sont vues signifier des poursuites judiciaires pour "non respect des mesures de confinement", infraction pour laquelle 43 véhicules, 39 taxis services et trois cyclomoteurs ont été saisis et mis en fourrière. Trois (3) personnes ont été également arrêtées, durant la même période, pour non respect de la distanciation sociale et neuf (9) autres pour infraction liée au regroupement de plus de deux (2) personnes, a précisé la même source. Tous les moyens humains et matériels nécessaires à la stricte application des mesures de confinement san itaire partiel, allant de 19H00 à 07H00, ont été mobilisés par les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf, a affirmé, dans ce contexte, la même source, faisant état de quelque 185 campagnes de sensibilisation dont 90 par le biais de véhicules dotés de mégaphones sillonnant, à longueur de journée, l’ensemble des quartiers de la wilaya pour recommander aux citoyens de respecter le confinement sanitaire pour éviter la contamination. En plus de patrouilles nocturnes, menées à travers les principaux axes routiers de cette wilaya, auxquelles s’ajoutent des rondes pédestres à l’intérieur des cités et quartiers populaires, les services de police enregistrent quotidiennement des actions similaires au niveau des points de contrôle et carrefours. Les services de la sûreté de wilaya ont, par ailleurs, enregistré durant ces dernières semaines, 46 interventions pour apporter assistance à des citoyens, notamment l’évacuation de personnes souffrantes vers les services des urgences, a précisé la même source.