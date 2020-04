S’exprimant lors d’une visite d’inspection dans des établissements de formation en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, la ministre a indiqué qu’il sera procédé, dès la semaine prochaine, à la diffusion de cours de formation professionnelle, via la télévision nationale, au profit des stagiaires du secteur.

Cette opération, souligne la première responsable du secteur, est supervisée par le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, en coordination avec le ministère de la Communication, et ce, a-t-elle ajouté, en application des mesures préventives, au regard de la conjoncture sanitaire exceptionnelle que vit le pays du fa it de la pandémie de Coronavirus.

Selon la ministre, cette opération qui a, entre autres objectifs, de donner l’occasion aux stagiaires de suivre leurs cours, concerne dans une 1e étape, des cours de formation dans cinq (5) spécialités, pour comprendre, par la suite et de manière progressive, 29 autres spécialités, notamment les domaines de tourisme, mécanique automobile, maintenance industrielle et électronique, d’autant que ces cours seront dispensés par des enseignants et formateurs du secteur de la Formation professionnelle, selon un calendrier fixé qui sera publié sur le site électronique du ministère.

Par ailleurs et dans le cadre de la contribution à l'action de solidarité nationale, le secteur de la Formation professionnelle a réalisé "1.400.000 masques fournis aux différents secteurs qui en ont besoin, et ce en vue de coordonner les efforts de lutte contre le coronavirus, a-t-elle indiqué.

La ministre a en outre précisé que le secteur avait confectionné "plus de 18.000 vêtements de protection selon les normes sanitaires et plus de 5.000 masques plastiques", en sus de "la réalisation des couloirs de désinfection afin de répondre aux besoins de plusieurs entreprises publiques", saluant les efforts consentis par plusieurs entreprises et secteurs économiques ainsi que la société c ivile en vue de fournir "les matières brutes" tel le tissu.

Par ailleurs, Mme Benfriha a fait état de la mise en place d'une stratégie en coordination avec le secteur de la micro-entreprise et des start-up à l'effet de préparer le projet de réalisation des "couloirs intelligents" permettant de mesurer la température", dans le but d'en bénéficier dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la pandémie de Coronavirus.

De son côté, M.

Benbouzid s'est dit satisfait "des quantités suffisantes de masques qui sont produits localement", en sus d'autres moyens de prévention, dans le cadre de la contribution à la solidarité nationale, soulignant l'importance de ce type de services qui ont mis en avant des compétences nationales et contribué à redonner espoir aux Algériens".

A ce titre, le ministre a estimé que la production des masques de prévention "ordinaires" ne requiert pas de grandes techniques et peuvent être produits localement.