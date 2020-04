L'exercice physique pratiqué régulièrement chez les femmes d'âge moyen renforce leurs articulations et prévient le risque d'arthrite plus tard dans la vie.

L'activité physique diminue les risques d'arthrite plus tard dans la vie des femmes, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Arthritis Care & Research. Ce malgré un IMC élevé ou la ménopause.

Les chercheurs de l'Université de Californie San Francisco et du Trinity College (Dublin) ont mené une étude avec 6661 femmes, participant à la cohorte Australian Longitudinal Study on Women's Health pour déterminer comment l'indice de masse corporelle (IMC), la ménopause et l'hormonothérapie modifient le lien entre l'activité sportive et les symptômes articulaires.

Pour leur recherche, les scientifiques ont relevé les données sur la douleur et la raideur articulaires, l'activité physique, la taille et le poids, les symptômes de la ménopause et l'utilisation d'un traitement hormonal substitutif (THS) tous les 3 ans, de 1998 à 2010. Puis, ils ont établi un lien entre l'intensité et l'activité sportive et les symptômes articulaires en fin d'étude.

Les conclusions de l'étude montre que les participantes qui n'ont pas pratiqué de l'exercice physique de manière irrégulière, ou encore peu ou pas du tout affichent un risque de symptômes articulaires plus élevé que les celles qui ont été assidues à pratiquer un sport.

Les chercheurs ont observé que ce lien est particulièrement significatif chez les femmes atteintes d'obésité .

« La régularité de la pratique, même à des niveaux modérés de l'exercice physique, dès l'âge adulte jeune permet de réduire à la fois l'incidence et la prévalence des symptômes articulaires plus tard dans la vie », explique le Dr Geeske Peeters, auteur de l'étude. « Cet effet protecteur évident de l'activité physique sur les symptômes articulaires est particulièrement évident chez les femmes en surpoids, et vaut quel que soit le statut ménopausique et la prise ou non d'un THS ».