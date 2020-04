L'arthrose est une maladie qui se caractérise par la destruction progressive du cartilage, le tissu conjonctif situé au niveau des articulations entre les os. Avec l'âge, le risque augmente mais ce n'est pas le seul facteur. La pratique intensive du sport l'aggrave, tout comme l'obésité. Lorsque le cartilage a totalement disparu (les chirurgiens parlent de stade 4 ou terminal), la pose d'une prothèse de genou, de hanche ou d'épaule, selon l'articulation touchée, est alors envisagée.

Pour le genou, la prothèse peut être partielle (un seul des trois compartiments du genou est remplacé) ou totale. Mais à Marseille, le chirurgien Michel Assor, orthopédiste à l'Institut du genou et des pathologies articulaires Arthrosport, pose désormais plus aucune prothèse partielle. « Quant aux prothèses totales, j'ai diminué leur nombre d'environ 40 % », indique-t-il. Son secret ? L'injection de cellules souches mésenchymateuses prélevées dans la moelle osseuse du patient lui-même, au niveau de la crête iliaque, autrement dit du bassin.

ON IMPLANTE AU PATIENT SES PROPRES CELLULES SOUCHES

« Injectées et greffées dans l'articulation sous arthoscopie, les propres cellules souches du patient reconnaissent d'elles-mêmes ce qui manque et ce qu'il y à combler. Elles se transforment en cellules cartilagineuses ou en cellules osseuses selon les besoins », explique Michel Assor. Néanmoins, ajoute le chirurgien, « le traitement ne se limite pas à la simple injection de cellules souches car seules, elles sont incapables de se développer, il faut les y aider ». Au préalable, le chirurgien doit d'abord s'assurer que le genou est droit et stable. S'il est arqué, il va pratiquer une ostéotomie. S'il est instable, il va reconstruire le ligament croisé. Puis, quelques jours plus tard, une deuxième opération a lieu. Le chirurgien va d'abord prélever des cellules souches. Celles-ci sont purifiées dans une centrifugeuse, puis mélangées à des facteurs de croissance. « Il s'agit de protéines et de plaquettes qui vont avoir pour effet de réveiller ces cellules souches jusque-là en sommeil », précise Michel Assor. Pendant ce temps, le chirurgien prépare le genou. Il réalise des micro-perforations dans l'articulation, tous les deux millimètres. Dans ces petits puits ainsi créés, il va déposer la solution de cellules souches emprisonnée dans de la gélatine. Au total, l'intervention dure environ 1 h 30. Comme pour la pose d'une prothèse, elle nécessitera par la suite plusieurs mois de rééducation.

PEU À PEU, LE CARTILAGE VA SE RECONSTITUER

« Le cartilage va recouvrir l'articulation en 4 mois, puis va s'épaissir du 12ème au 18ème mois », indique le chirurgien. Mais comme toute nouvelle procédure chirurgicale ou comme tout nouveau médicament, la technique nécessite d'être validée par plusieurs séries d'essais cliniques. Ceux-ci s'articulent en trois phases.

« Nous avons commencé les essais en 2010 et venons de terminer la phase II avec, au total environ 160 patients traités et un taux de réussite supérieur à 95 %.

Pour la phase III, nous espérons arriver à 500 patients. Pour ce faire, nous allons probablement nous associer avec d'autres centres en France », explique Michel Assor. Quant au coût de l'intervention, il est à peu près équivalent à celui d'une pose de prothèse et bénéficie de la même couverture par la Sécurité sociale et les mutuelles.