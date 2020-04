«Merci pour les bonnes intentions de l’Espérance, mais je veux rester à Al Ahli (Arabie saoudite) et honorer mon contrat «, a indiqué Belaili aux médias tunisiens, précisant que l’incident qu’il avait avec son club employeur est désormais clos.

«A Al Ahli tout est entré dans l'ordre entre moi et le club après que les dirigeants m’ont réglé le problème salarial.

Je veux rester et honorer mes engagements», a expliqué le champion d’Afrique algérien.

Ancien joueur de l'Espérance avec lequel il avait remporté plusieurs titres nationaux et continentaux, Belaili n'a pas oublié son très beau passage chez les Sang et Or.

«L'Espérance est la meilleure équipe d'Afrique même si d'autres vont dire le contraire, j'espère pouvoir porter son maillot une nouvelle fois.» a conclu Belaili, auteur de six buts en 20 matchs avec Al Ahli d'Arabie saoudite, club de Super league, qu’il avait rejoint en 2019 en provenance de l'EST.