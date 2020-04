Alors que dans plusieurs pays de la planète, la population se met aux fenêtres pour ovationner les professionnels de la santé aux prises avec le Covid-19, les agressions à l'encontre des soignants sont en hausse au Mexique où une infirmière a été battue à mort lorsqu'elle est allée prendre un café près de son hôpital, dans l'Etat de San Luis Potosi (centre).

Avec la multiplication des cas de coronavirus, plus de 5000 personnes contaminées et 332 décès, les agressions physiques et verbales à l'encontre des soignants sont en augmentation, comme en témoignent aussi le cas d'une autre infirmière qui a été aspergée de chlore par un inconnu dans l'Etat de Sinaloa, dans le nord du pays. De même, des habitants d'une ville de l'Etat de Morelos (centre) ont menacé de brûler l'hôpital local si celui-ci acceptait des patients atteints de coronavirus. L'Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), principale institution de santé publique du pays, a "fermement" condamné ces violences.

"Elles n'ont aucun sens, aucune justification. C'est proprement scandaleux. Ne laissons pas la peur nous aveugler", s'est indignée la d irectrice de l'IMSS, Zoé Robledo. Pour sa part, le Conseil national pour la prévention de la discrimination (Conapred) a indiqué que les plaintes déposées par des soignants avaient doublé la semaine dernière. "Les plus récurrentes font suite à l'interdiction d'utiliser des moyens de transport signifiée à des personnels de santé et des personnes diagnostiquées, cibles d'agressions verbales", fait savoir l'organisme fédéral dans un communiqué.