Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont mis fin aux agissements d’une bande criminelle composée de cinq (05) personnes, impliquées dans une affaire de vol avec effraction du service de planification, de construction et d’urbanisme de l’APC d’Oran, a-t-on appris, mardi, de ce corps de sécurité.

La cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran a indiqué à l’APS que les services de la 5eme sûreté urbaine ont réussi à mettre hors état de nuire d'une bande criminelle composée de cinq (05) personnes, dont un mineur et des repris de justice, âgées entre 27 et 39 ans, impliquées dans une affaire de vol par effraction, à la faveur de la nuit, du service de planification, de construction et d’urbanisme de l’APC d’Oran, sis au niveau du jardin public d’Oran.

Les malfaiteurs ont dérobé du matériel informatique, dont une unité centrale de microordinateur, deux imprimantes et plusieurs moniteurs, ainsi que deux réfrigérateurs de bureau et d’autres objets, a-t-on ajouté.

La même source indique que les membres de la bande en question sont également impliqués dans le vol d’une moto de grosse cylindrée et se sont également rendus coupables de violation des mesures du confinement partiel décrétées en raison de la propagation de l’épidémie du coronavirus. L’enquête a été déclenchée suite à une plainte déposée par le responsable du service de planification, de construction et d’urbanisme auprès des services de la 5éme sûreté urbaine, et s’est soldée par l’identification du chef de la bande, qui a été arrêté au niveau du jardin public.

Les cinq (5) mis en cause seront présentés, incessamment, devant la justice, après les formalités d’usage, indique-t-on.