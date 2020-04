Une vingtaine de courts-métrages ont présenté leur candidature au Festival virtuel du film à domicile (Domum) initié par le cinéaste, Dalil Belkhoudir pour briser l’inertie culturelle en ce temps de confinement sanitaire à domicile, a-t-on appris mardi auprès du cinéaste.

L’initiative a suscité un vif enthousiasme des cinéastes amateurs et des familles à l’intérieur et l’extérieur du pays, assure Belkhoudir qui considère que le site du festival sur l’Espace bleu est un espace interactif pour les cinéastes amateurs de s’essayer au travail cinématographique virtuel. Le festival offre à travers ces pages sur les réseaux sociaux l’accès aux techniques de tournage d’un court métrage de 3 minutes dans leur domicile et à des ateliers de formation aux métiers du cinéma avec la possibilité de communiquer avec des cinéastes et réalisateurs professionnels et amateurs de l’intérieur et de l’extérieur du pays, assure l’initiateur du projet. La manifestation organisée avec le concours de l'association "Lumière de la Méditerranée" d’Annaba sera clôturée fin avril par la remise de prix "virtuels" aux meilleurs œuvres, est-il indiqué.