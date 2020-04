La 44e session du Comité du patrimoine mondial, initialement prévue fin juin à Fuzhou dans la province chinoise du Fujian (est), a été reportée en raison de l'impact de la pandémie du coronavirus (COVID-19), a annoncé mercredi le ministère chinois de l'Education.

Prévu initialement du 29 juin au 9 juillet 2020 à Fuzhou, dans la province chinoise du Fujian (est), la 44e session du Comité qui relève de l'agence onusienne Unesco a été reportée à une date ultérieure en raison de la propagation du coronavirus.

Le Comité qui se réunit tous les ans, est composé de 21 pays désignés par l'Assemblée générale (AG) des Nations-Unies. L'Assemblée générale, l'un des six organes principaux de l'ONU, a décidé lundi pour les mêmes raisons liées au coronavirus de reporter ses réunions prévues. L'AG a reporté entre autres événements le 14e Congrès des Nations

Unies sur la prévention du crime et la justice pénale, la quatrième Conférence des zones exemptes d'armes nucléaires et la Mongolie, 2020, la Conférence 2020 des Nations Unies pour soutenir la mise en œuvre de l'Objectif de développement durable: conserve r et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines aux fins de développement durable. Il a été a également reporté à une date ultérieure, le "Dialogue interactif sur l'harmonie avec la nature", prévu en marge de la 74e session de l'Assemblée générale.