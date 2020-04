Plusieurs départements ministériels lancent à partir du 18 avril en cours un dispositif visant à soutenir les opérateurs nationaux de e-commerce afin permettre aux citoyens de se faire livrer leurs denrées alimentaires via des plateformes numériques dans le cadre du respect du confinement contre le Covid-19.

Ce dispositif vise à supporter des opérateurs privés du e-commerce, en l’occurrence Jumia, Batolis, Easy-relay, Yassir et des groupes d’auto-entrepreneurs dans le secteur du transport, à l’effet de fournir via des plateformes numériques, des services de commande, de payement et de livraison à domicile ou à la superette la plus proche, de denrées alimentaires a indiqué le ministère de la Micro entreprise, des Startups et de l’Economie de la Connaissance, dans un communiqué.

"A cet effet, le dispositif d’accompagnement mis en place, vise à inciter le citoyen à respecter le confinement et de limiter ses déplacem ents au strict nécessaire", note la même source.

Le principe consiste, pour le citoyen, de se rendre sur l’une des plateformes digitales de Jumia et/ou Batolis, de consulter la liste des produits et des fournisseurs, de placer sa commande par Internet ou par téléphone, de choisir le lieu de la livraison à domicile ou la superette la plus proche.

Pour ce faire, la livraison est assurée par une équipe de professionnels formés ayant des moyens de protection contre la contagion. Aussi, le consommateur a le choix du mode de payement parmi les options qu’Algérie Poste a mise à disposition sur les Plateformes Jumia, Batolis, Easy-relay et les superettes, et ce par carte Dahabiya, TPE ou dans le cas échéant par Cash à la livraison.

Le dispositif sera lancé en pilote à partir de samedi le 18 avril prochain au niveau des wilayas de Blida, Médéa et de Sétif, et sera déployé progressivement sur le reste du territoire national. A noter que le ministère lance cette "initiative d’urgence " en tandem avec les ministère du Commerce, de l’Intérieur et des Collectivités

locales, des postes et des télécommunications, de la Santé et du Travail.