Dans un message vidéo, relayé par le site officiel de l'ONU, M. Guterres, a plaidé en faveur de la confiance en la science, la confiance dans les institutions et la confiance entre individus, saluant le travail des journalistes qui vérifient les faits face à une avalanche "d'articles trompeurs et de publications erronées" sur les médias sociaux.

Dans ce contexte, il a appelé les entreprises de médias sociaux "à faire plus pour éliminer la haine et les affirmations néfastes sur le Covid-19".

Les experts s’inquiètent que cette désinformat ion mette des vies en danger, incitant certaines personnes ayant des symptômes à essayer des remèdes non prouvés dans l’espoir de "se guérir".

Alors que la science et la solidarité devraient être les priorités du monde entier pour combattre la pandémie, une "désinfo-démie" mondiale se répand, a noté le SG de l’ONU.

"Les conseils de santé nocifs et les solutions de charlatan prolifèrent. Des mensonges remplissent les ondes. Des théories du complot infectent l’Internet. La haine devient virale, stigmatisant et diffamant des personnes et des groupes", a-t-il déploré.

Dans un entretien à ONU Info, le Directeur des politiques et stratégies en matière de communication et d'information à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), Guy Berger, explique que les mensonges liés à tous les aspects de la pandémie de Covid-19 sont devenus monnaie courante.

"Il semble que pratiquement aucun domaine n’a été laissé intact par la désinformation en lien avec la crise du Covid-19, allant de l'origine du coronavirus à la prévention et aux ‘remèdes’ non éprouvés, en passant par les réponses des gouvernements et des entreprises", souligne-t-il.

"Le grand risque est que tout mensonge qui gagne du terrain puisse annuler la signification d'un ensemble de faits réels". Afin de contrer les rumeurs, poursuit M. Berger, "nous soulignons que les gouvernements devraient être plus transparents et divulguer de manière proactive davantage de données, en conformité avec les lois et politiques sur le droit à l'information. L'accès à l'information provenant de sources officielles est très important pour la crédibilité dans cette crise".