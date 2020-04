La Ligue nationale française de handball (LNH) a officialisé mardi la fin de la saison 2019-2020 de la Lidl Staligue (D1) ainsi que de la Proligue (D2), alors que le Paris SG a été déclaré champion de France.

Les espoirs, infimes, de reprendre la compétition ont été annihilés par le dernier discours du président français, Emmanuel Macron, dans lequel il a confirmé le prolongement du confinement jusqu’au 11 mai, et suspendu les grands rassemblements jusqu’en juillet prochain.

Ainsi, cette fin de saison prématurée profite au PSG, qui est sacré champion de France et donc directement qualifié pour la Ligue des Champions.

En 18 journées disputées, le club de la capitale était invaincu, et comptait 6 points d’avance sur son dauphin nantais.

Ce dernier devrait pouvoir obtenir son ticket pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Ses poursuivants, Nîmes, Montpellier et Toulouse sont eux qualifiés pour la Ligue Européenne (C2, ex-Coupe de l’EHF).

« En ce qui concerne la saison 2020-2021, pour faciliter la relance dans un contexte économique compliqué, la LNH acte le maintien de tous les clubs qui ont participé cette saison aux championnats.

Cesson-Rennes et Limoges (2eme de Proligue) accèdent en Lidl Starligue, et rejoignent l’élite composée donc désormais de 16 équipes.», indique un communiqué de la Fédération française de handball.