« Au niveau de la Fédération, il n’est pas question de décréter une saison blanche, cela signifierait que les efforts consentis par la FAVB et les clubs partira en fumée, cette option est d’ores et déjà écartée.

Nous avons été sollicité par le Ministère de la jeunesse et des sports (MJS) pour aborder une éventuelle reprise si la situation sanitaire le permettra, nous avons présenté trois scénarios possibles», a indiqué à l’APS le premier responsable de l’instance fédérale.

L'ensemble des compétitions et manifestations sportives, toutes disciplines confondues, sont suspendues depuis le 16 mars dernier, jusqu’au 19 avril, en raison de la propagation du Covid-19. « Si nous obtenons l’autorisation de reprendre à la fin avril, la reprise se fera un mois plus tard, soit à la fin du mois de mai.

Sinon, si le confinement se prolongera, nous reprendrons en juillet ou même en septembre prochain s'il le faut. J’ai sollicité la Direction technique nationale (DTN) et nous nous sommes entendus pour accorder trois semaines de préparation aux clubs avant la reprise, c'est assez suffisant pour replonger dans l'ambiance de la compétition «, a-t-il ajouté Avant d’enchaîner : « le calendrier se poursuivra avec 12 journées restantes pour la division Excellence (hommes), 6 journées pour le championnat Dames, alors que la Coupe d’Algérie a atteint le stade des 1/8es de finale.

Nous pourrons boucler la saison en deux mois, alors que la prochaine saison devrait démarrer en janvier 2021». Concernant le programme de l’équipe nationale, Mustapha Lamouchi a estimé que « le Six national n’a pas été perturbé par la situation actuelle, du moment qu’aucun stage ou échéance n’était prévu. Le report du championnat arabe des nations qui devait se dérouler en octobre dernier, a engendré automatiquement le report du prochain regroupement qui devrait se dérouler à l’issue de la saison», a-t-il conclu.