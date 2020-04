Dans une lettre, la Commission des médias et des communications (CMC) accuse Reuters de "mettre en danger la sécurité de la société" et de "donner une mauvaise image de la cellule de crise" gouvernementale créée face au nouveau coronavirus. Elle a donc imposé une suspension de trois mois et une amende de 21.000 dollars à l'agence internationale. Reuters a dit "regretter" cette décision et "ne pas renier" son article. "Nous cherchons à résoudre la question et travaillons à pouvoir continuer à assurer une couverture fiable de l'Irak", assure l'agence dans un communiqué.

Le ministère de la Santé irakien rend chaque jour public des bilans des contaminations au nouveau coronavirus. Le dernier, établi lundi soir, faisait état de 1.378 contaminations, dont 78 morts et 717 malades guéris. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou l'ONU, sans mettre en doute les chiffres annoncés par les autor ités, appellent régulièrement les Irakiens à respecter strictement le confinement. Car une pandémie pourrait achever le système de santé déjà à genoux du pays ravagé par les guerres et en pénurie chronique de médecins, de lits et de médicaments.