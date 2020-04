Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé une aide de 442 millions de dollars pour le Sénégal, afin de dégager de l'argent pour que le pays puisse faire face à l'épidémie de Covid-19.

L'aide du Fonds vient de deux facilités qui permettent à un pays d'accéder rapidement à de l'agent en cas d'urgence. Le Sénégal va toucher 294,7 millions de dollars au titre de l'instrument de financement rapide et un décaissement au titre de la facilité de crédit rapide équivalant 147,4 millions de dollars "pour aider le Sénégal à répondre aux besoins urgents de financement de la balance des paiements qui résultent de la pandémie de COVID-19", souligne un communiqué du Fonds.

L'épidémie frappe durement l'économie sénégalaise (tourisme, transport, construction et commerce de détail) et qui plus est la crise qui frappe l'Europe a aussi réduit le montant de l'argent transféré par les expatriés. "Les autorités ont agi rapidement pour atténuer l'impact de la pandémie en augmentant les dépenses de santé et en offrant une aide ciblée aux ménages vulnérables et aux entreprises, avec notamment une aide alimentair e, la suspension des paiements des factures de services publics pour les populations les plus pauvres et des allégements fiscaux ciblés", se félicite le FMI.

L'aide apportée par le Fonds "contribuera à préserver l'espace budgétaire et à catalyser une aide supplémentaire de la communauté internationale, de préférence sous forme de dons", souligne encore l'institution.