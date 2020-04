Un policier égyptien a trouvé la mort et un autre blessé mardi dans des échanges de tirs avec des extrémistes armés dans un quartier populaire du Caire, a indiqué une source sécuritaire.

"Les forces de sécurité ont reçu un tuyau sur la présence de nombreux terroristes dans un appartement" du quartier d'Al-Amiriya et se sont alors rendues sur place, a précisé cette source citée par l'AFP.

"Un échange de tirs s'en est suivi et deux membres des forces de sécurité ont été blessés et transférés à l'hôpital" avant que l'un d'eux ne décède, a-t-elle ajouté.

La fusillade a duré plusieurs heures jusqu'après 20H00, heure du début du couvre-feu nocturne imposé pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué la source sécuritaire.

La cellule a été "neutralisée", a-t-elle ajouté sans faire mention d'arrestations ou d'autres victimes. L'armée et la police ont lancé en février 2018 une vaste opération "antiterroriste" dans la péninsule du Sinaï, région du nord-est où sévissent des groupes extrémistes comme le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), mais aussi dans certaines parties du désert occident al, entre la vallée du Nil et la frontière avec la Libye.