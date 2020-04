Les prix à l'exportation des marchandises en dinars, hydrocarbures compris, ont enregistré une baisse de 7,3%, en 2019 par rapport à 2018, au moment où les prix à l'importation affichaient une légère hausse de 0,9%, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

La baisse de l`Indice des valeurs unitaires (IVU) à l'exportation des marchandises (prix à l'exportation) s'explique, essentiellement, par une baisse de 7,5% des prix des hydrocarbures et une baisse également des prix des exportations des produits hors hydrocarbures (PHH) de 1,2% durant la même période, selon l'Office.

La baisse des prix à l'exportation des marchandises, dominées par les hydrocarbures, qui ont représentent près de 93% des exportations algériennes globales en 2019, est due principalement à la baisse des cours internationaux des hydrocarbures, précise une publication de l'ONS sur les indices de valeurs unitaires (IVU) du commerce extérieur de marchandises 2019.

L'année dernière, le volume des exportations algériennes a baissé de 12,7% pour totaliser 4.203,4 milliards de DA contr e 4.812,5 milliards de DA l'année précédente, a détaillé la même source.

Quant à l'évolution haussière de l'indice des prix à l'importation, elle a été tirée par trois groupes de produits sur neuf que contient la structure des importations.

La hausse la plus remarquable a concerné les boissons et tabacs (+11,4%), les machines et matériels de transport (+7,7%) et les produits alimentaires et animaux vivants avec +2,1%.

Par ailleurs, d'autres groupes de produits ont connu des baisses de leurs prix à l'importation.

Il s'agit des groupes de produits des matières brutes non comestibles, sauf carburants (-11,5%), des huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale (-8,8%), des produits chimiques et produits connexes (-3,6%) et des articles manufacturés divers (-3,4%), des articles manufacturés (-1,7%) et enfin des combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes (-1,1%).

Les importations ont atteint 5.005,3 milliards de DA en 2019, contre 5.403,2 milliards de DA en 2018, enregistrant une baisse en valeur de 7,4%, selon l'ONS Ces résultats du commerce extérieur ont fait baisser le taux de couverture des importations par les exportations de 89,1% en 2018 à 84% en 2019.