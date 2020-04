Une récolte de pas moins de 910.000 quintaux de céréales est attendue à Adrar au titre de la campagne moisson-battage de l’actuelle saison agricole, a-t-on indiqué lundi auprès des services de la wilaya.

Cette production à engranger consiste en 730.000 qx de blé dur et de 7.000 qx de blé tendre sur une surface emblavée de 21.000 ha irrigués par 548 pivots, a indiqué le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, lors de la cérémonie du lancement de la campagne moisson-battage au niveau de l’exploitation agricole de la coopérative Cheikh Abdelkrim El-Maghili, dans la commune d’Aoulef (250 km Est de la wilaya d’Adrar).

M.Bahloul a, dans ce cadre, indiqué que la production céréalière dans la wilaya d'Adrar tend, d’une saison à l’autre, à la hausse.

Elle atteindra un rendement de près de 60 qx/ha cette saison.

Le chef de l’exécutif a fait savoir qu’une batterie de mesures a été prise pour consolider l’accompagnement et l’encouragement des agriculteurs, notamment les céréaliculteurs, dont le paiement se fera sans contraintes bureaucratiques au terme du dépôt des récoltes, ainsi que la remise, par les banques, des cartes magnétiques susceptibles de faciliter les opérations financières à la satisfaction des agriculteurs.

Le wali d’Adrar a, à cette occasion, appelé les agriculteurs à œuvrer au développement des divers segments culturaux, dont l’élevage bovin laitier, à la faveur des différents mécanismes préconisés par l’Etat pour accompagner le développement de ces filières aux grandes perspectives prometteuses dans cette région à vocation agricole par excellence.

Le directeur général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Abderrahmane Bouchahda, a indiqué, de son côté, que "l’Office œuvre, au titre de sa stratégie, à se déployer à travers les différentes régions du pays en application des orientations des hautes instances du pays par son implication dans les efforts de production agricole par le biais de l’exploitation du foncier agricole mis à la disposition de l’office au niveau de la wilaya".

"En vertu d’une stratégie étudiée, l’Office mobilisera tous les moyens humains, matériels et les expériences techniques pour la consolidation et l’augmentation de la production agricole à travers le pays", a souligné M.Bouchahda, ajoutant que la wilaya d’Adrar œuvre à relever les grands défis par le développement de la production agricole et l’amélioration du rendement céréalier.

Abder rahmane Bouchahda a fait savoir que l’office entend mettre en œuvre un "ambitieux programme d’exploitation agricole", axé notamment sur le développement de la production céréalière" à travers les zones des Hauts plateaux et dans le Sud du pays, à travers la réalisation, à échelle nationale, d’une centaines d’entrepôts et de points d’ensilage d’une capacité de stockage globale de cinq (5) millions de quintaux, en plus de la réalisation de silos en béton et d’autre métalliques d’une capacité de 6,7 millions de quintaux.

Après avoir salué les efforts d’accompagnement fournis par les autorités de la wilaya d’Adrar pour la réalisation des entrepôts de céréales à travers les régions dites "greniers" de la wilaya, le DG de l'OAIC a souligné que son établissement public est censé mettre en œuvre le programme du Président de la République portant développement de la filière, sa vocation principale, avant d’ajouter que l’Algérie importe actuellement et uniquement le blé tendre.

Il a relevé qu’"il n’est pas possible, pour le moment, d’avancer le bilan de la campagne moisson-battage à échelle nationale au titre de la présente saison agricole", avant de rassurer que les estimations tablent sur des résultats similaires à ceux "satisfaisants" réalisés la saison dernière, notamment après les averses qui s’ét aient abattues dernièrement augurant d’une bonne production céréalière.

Des agriculteurs de la wilaya d’Adrar se sont, pour leur part, déclarés rassurés des mesures d’accompagnement accordées par les différents organismes du secteur agricole, avant de solliciter davantage de facilités leur permettant d’améliorer leurs productions agricoles au titre des prochaines saisons.

Hadj Allaoui M’hamed, opérateur agricole de la commune d’Aoulef, a, dans ce cadre, demandé à ce que les pouvoirs publics puissent leur accorder des facilités en vue d'importer des équipements et matériels agricoles de grande capacité, à l’instar des tracteurs d’une puissance de 150 cv .