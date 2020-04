Le milieu international belge de Shandong Luneng Taishan (Div.1 chinoise de football) Marouane Fellaini, testé positif au nouveau coronavirus (Covid-19), a été autorisé mardi à quitter l'hôpital après trois semaines, a annoncé son club.

«Fellaini a été examiné et estimé guéri, et a pu sortir de l'hôpital aujourd'hui (mardi)», a annoncé dans un bref communiqué le Shandong Luneng, où le Belge de 32 ans est sous contrat depuis un an.

L'ancien joueur de Manchester United (84 sélections avec la Belgique), va maintenant passer 14 jours en quarantaine, comme le prévoit le protocole en Chine, avant de pouvoir envisager un retour à l'entraînement.

L'annonce de sa maladie le 22 mars, juste après son retour en Chine, avait brisé les espoirs d'une reprise rapide de la Chinese Super League, le championnat national. La Chine, d'où est partie la pandémie de Covid-19, a selon les chiffres officiels endigué la propagation du coronavirus mais les autorités craignent désormais une deuxième vague, venant de cas importés de l'étranger.