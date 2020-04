L'ancien tennisman algérien Djamel Kherrab est décédé à deux mois de son 59e anniversaire, après un long combat contre la maladie, a annoncé lundi soir la Fédération algérienne de la discipline (FAT).

Né le 10 juin 1961, le Constantinois comptait parmi les principales figures du tennis dans l'Est algérien, et il l'est resté même en tant que vétéran.En effet, en 2011, Kherrab avait remporté un tournoi des 50 ans et plus, disputé au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), avant de réussir un autre exploit en 2015, lorsqu'il avait remporté trois matchs des séries en une seule journée. A l'apogée de sa carrière, Kherrab a été trois fois champion d'Algérie chez les non classés : 1979, 1980 et 1988. Il a été égalemet quatre fois champion de la région Est, alors que sur le plan international, son plus grand exploit a été d'atteindre, en 1984, la finale d'un important tournoi à Sousse (Tunisie). Kherrab était également entraîneur-formateur à l'Union Sportive du Vieux Rocher, où il s'occuper des jeunes de 8 ans.

Attristée par cette disparition tragique, la Fédération algérienne de tennis a accompagné son commun iqué de condoléances à la famille du défunt.