La bonne méthode. On peut se dire, par exemple, qu'on mâche au moins 20 ou 30 fois chaque bouchée avant d'avaler. Première étape de la digestion, la mas­tication commence à broyer la nourriture et l'imprègne de sucs salivaires, ce qui permet de "mâcher" le travail de l'estomac. Et, outre le fait d'avoir une alimentation saine et équilibrée, on veille à boire son litre et demi d'eau tous les jours.

J'ÉVITE CE QUI L'INDISPOSE

Certains médicaments. La prise d'AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) agresse l'estomac et peut provoquer des sensations de brûlure, voire une gastrite (une inflammation de la muqueuse).

Les aliments acides et les plats trop épicés. À bannir si on a l'estomac sensible, ainsi que le café, l'alcool et le tabac. Exit les boissons gazeuses si on est sujette aux ballonnements ou aux éructations. On peut aussi réduire sa consommation d'aliments "aérés" comme les mousses, le pain...

Autre astuce utile : ne pas trop parler en mangeant.

JE LE MASSE EN PROFONDEUR

Impression de boule au ventre ou de nœud à l'estomac ? C'est peut-être (et souvent) le stress. Cet automassage conseillé par un ostéopathe aide à détendre l'enveloppe de l'estomac en 2-3 minutes.

Assise, épaules et dos relâchés, placer les doigts de chaque main au niveau du plexus solaire, sous le sternum (creux de l'estomac).

Enfoncer doucement les doigts dans le ventre (2-3 cm) et attendre en respirant calmement que la zone soit plus souple. Dès que c'est le cas, enfoncer un peu les doigts et attendre à nouveau.

Sans relâcher la pression, essayer de repérer les zones les plus crispées et appuyer avec douceur en expirant. Retirer les doigts en inspirant et respirer profondément pendant 1 minute.

J'APPRENDS À RESPIRER PAR LE VENTRE

Rien de mieux qu'une séance de respiration profonde pour détendre ses organes digestifs tout en évacuant le stress !

Allongée ou assise, dos droit, inspirer lentement et profondément par le nez en gonflant le ventre pendant 3 à 5 secondes.

Puis expirer tout aussi lentement pendant 3 à 5 secondes tout en vidant le ventre et en le contractant à la fin de l'expiration.

Continuer sans faire de pause, en se concentrant bien sur l'air qui entre par les narines et sort par le nez (ou par la bouche).

Idéalement, on pratique cette respiration apaisante tous les jours, si possible 2 ou 3 fois. Par exemple, 5 minutes au réveil, à midi et au coucher.