La seule façon de soigner un cancer de l'estomac est de pratiquer une gastrectomie, c'est-à-dire l'ablation totale ou partielle de l'estomac.

Comment fait-on pour vivre et manger sans estomac ? Le point avec la Fondation d'aide et recherche en cancérologie digestive (Arcad).

Lorsque le diagnostic de "cancer de l'estomac" tombe, il faut dans un premier temps "digérer" l'annonce du médecin qui vous explique que la seule façon de soigner ce cancer et de vous offrir une chance de guérison est de procéder à l'ablation (totale ou partielle) de cet organe. Mais ensuite, une autre question vient rapidement tarauder l'esprit : comment faire, après l'opération, pour vivre et manger si on n'a plus d'estomac ?

Eléments de réponse avec la Fondation Arcad, qui a publié un Guide sur le cancer de l'estomac.