Un test respiratoire (similaire à l’alcootest) pourrait détecter à 90% un cancer gastrique. Une bonne nouvelle pour un diagnostic plus précoce pour ce cancer à mauvais pronostic.

Ces nouvelles données, publiées dans l’édition du 5 mars du British Journal of Cancer expliquent que des expérimentations chinoises menée par des chercheurs de l’Israel Institute of Technology, de l’Anhui Medical University (Chine) ont développé un processus d’analyse des composés organiques dans l'haleine capable de diagnostiquer le cancer de l’estomac. Le test analyse les gaz de l’haleine grâce à un capteur. Les chercheurs ont cherché à déterminer la fiabilité du test (identification des personnes atteintes de cancer ou pas) et la sensibilité du test (capacité du test à évaluer le stade de la maladie).

Les chercheurs ont testé leur « nouveaux test de l’haleine » auprès de 130 patients dont 37 avec cancer de l'estomac, 32 avec ulcères et 61 personnes avec douleurs d'estomac moins sévères. Ils constatent également la possibilité du test à déterminer le stade du cancer. Par ailleurs, le test montre une sensibilité de 89% et une spécificité de 90%.