Le Rwanda a entamé le déploiement de drones pour sensibiliser davantage la population à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dont le nombre de contaminations dans le pays a atteint lundi 126 cas confirmés. "Nous avons ajouté des drones à nos méthodes de sensibilisation au Covid-19", a annoncé la police nationale sur les réseaux sociaux, indiquant que les engins volants seront utilisés pour apporter l'information sur le Coronavirus et les mesures préventives, notamment dans les zones rurales.

La police a en outre exhorté la population à éviter les rassemblements de masse aux lieux où les drones livreront des messages et à respecter les mesures de confinement imposées par les autorités. Une semaine seulement après la confirmation du premier cas, le Rwanda a annoncé le confinement total de la population et la fermeture des frontières pour lutter contre l’épidémie de coronavirus en adoptant des mesures parmi les plus draconiennes en Afrique subsaharienne.

Les écoles, les lieux de culte et tous les commerces non essentiels ont été fermés jusqu’à nouvel ordre. Seules les sorties pour s'app rovisionner ou pour se faire soigner restent autorisées. Le pays, qui compte environ 12 millions d’habitants, a confirmé son premier cas de coronavirus le 14 mars, un Indien arrivé dans le pays depuis Mumbai le 8 mars.